Сегодня, 8:29
На Энгельса восстановили движение после прорыва трубы

На участке 8 ноября во время земляных работ были повреждены труба холодного водоснабжения и труба водоотведения.

В Петербурге на проспекте Энгельса восстановили асфальтобетонное покрытие и автомобильное движение. Демонтированы временные дорожные знаки и ограждения, сообщили в "Водоканале". 

С 04:30 автомобильное движение осуществляется без ограничений. 

Пресс-служба петербургского "Водоканала" 

Напомним, на участке 8 ноября во время земляных работ были повреждены труба холодного водоснабжения и труба водоотведения. В результате образовалась яма глубиной свыше 2 метров. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в Перекупном переулке обновили свыше 8 тыс. "квадратов" асфальта. 

Видео: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: коммунальная авария, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

