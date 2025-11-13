На Энгельса восстановили движение после прорыва трубы

На участке 8 ноября во время земляных работ были повреждены труба холодного водоснабжения и труба водоотведения.

В Петербурге на проспекте Энгельса восстановили асфальтобетонное покрытие и автомобильное движение. Демонтированы временные дорожные знаки и ограждения, сообщили в "Водоканале".

С 04:30 автомобильное движение осуществляется без ограничений. Пресс-служба петербургского "Водоканала"

Напомним, на участке 8 ноября во время земляных работ были повреждены труба холодного водоснабжения и труба водоотведения. В результате образовалась яма глубиной свыше 2 метров.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Видео: пресс-служба "Водоканала"