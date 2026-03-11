  1. Главная
Сегодня, 14:58
Улицу Белы Куна в Купчино затопило

Улицу Белы Куна в Купчино затопило

В "Водоканале" отметили, что водоотведение осуществляется через канализационную насосную станцию, которая находится в хозяйственном ведении РЖД.

В Купчино произошла коммунальная авария. Как рассказали очевидцы в tg-канале "Фрунзенский район СПб" 11 марта, затопило территорию возле дома 34 по улице Белы Куна. 

В петербургском "Водоканале" отметили, что водоотведение осуществляется через канализационную насосную станцию, которая находится в хозяйственном ведении РЖД. Потоп вызван обильным снеготаянием, передает 78.ru. 

Специалисты предприятия продолжают работы по откачке воды, планируется установка дополнительного насосного оборудования. 

Ранее на Piter.TV: в Красном Селе восстановили водоснабжение после работ "Водоканала". Ремонтные мероприятия были направлены на обеспечение стабильного снабжения водой жителей Красносельского и Ломоносовского районов. Предприятие извинилось перед жителями затронутых территорий за временные неудобства. 

Видео: Telegram / Фрунзенский район СПб 

