В Курортном районе возможны перебои с холодной водой

На Зеленогорской водопроводной насосной станции произошел сбой в подаче электроэнергии.

Во вторник, 21 апреля, на Зеленогорской водопроводной насосной станции произошел сбой в подаче электроэнергии, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Петербурга".

Cпециалисты предупредили о возможных перебоях с холодным водоснабжением. Проблемы могут затронуть жителей Зеленогорска, а также поселков Комарово и Ушаково.

В настоящее время станцию переводят на резервный источник питания. После завершения работ подача воды потребителям будет восстановлена.

