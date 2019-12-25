В Курортном районе возможны перебои с холодной водой
Сегодня, 8:18
196
lizapoluda

На Зеленогорской водопроводной насосной станции произошел сбой в подаче электроэнергии.

Во вторник, 21 апреля, на Зеленогорской водопроводной насосной станции произошел сбой в подаче электроэнергии, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Петербурга".

Cпециалисты предупредили о возможных перебоях с холодным водоснабжением. Проблемы могут затронуть жителей Зеленогорска, а также поселков Комарово и Ушаково.

В настоящее время станцию переводят на резервный источник питания. После завершения работ подача воды потребителям будет восстановлена.

Ранее мы сообщили о том, что вчера, 20 апреля, около 24 тыс. жителей Тосненского района остались без холодной воды из-за аварии

Фото: Freepik (Dragana_Gordic)

Теги: коммунальная авария, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

