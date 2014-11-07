Задержан водитель, устроивший дрифт на парковке супермаркета в Купчино

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали 28-летнего водителя, который устроил дрифт на парковке одного из супермаркетов в Купчино.
С молодым человеком провели профилактическую беседу. Также его направили на медицинское освидетельствование, а автомобиль помещен на специализированную стоянку для проведения экспертизы подлинности VIN.
Неумелый дрифт, особенно в условиях ограниченного пространства и наличия других автомобилей и людей, может привести к серьезным последствиям.
Пресс-служба ГАИ
Ранее мы рассказывали о том, что к ответственности привлечен водитель "Жигулей", развлекавшийся на дороге в Петербурге.
Видео: пресс-служба ГАИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все