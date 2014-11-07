  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:51
164
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Задержан водитель, устроивший дрифт на парковке супермаркета в Купчино

0 0

С молодым человеком провели профилактическую беседу.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали 28-летнего водителя, который устроил дрифт на парковке одного из супермаркетов в Купчино. 

С молодым человеком провели профилактическую беседу. Также его направили на медицинское освидетельствование, а автомобиль помещен на специализированную стоянку для проведения экспертизы подлинности VIN. 

Неумелый дрифт, особенно в условиях ограниченного пространства и наличия других автомобилей и людей, может привести к серьезным последствиям. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее мы рассказывали о том, что к ответственности привлечен водитель "Жигулей", развлекавшийся на дороге в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ГАИ 

Теги: дрифт, купчино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии