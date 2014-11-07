Задержан водитель, устроивший дрифт на парковке супермаркета в Купчино

С молодым человеком провели профилактическую беседу.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали 28-летнего водителя, который устроил дрифт на парковке одного из супермаркетов в Купчино.

С молодым человеком провели профилактическую беседу. Также его направили на медицинское освидетельствование, а автомобиль помещен на специализированную стоянку для проведения экспертизы подлинности VIN.

Неумелый дрифт, особенно в условиях ограниченного пространства и наличия других автомобилей и людей, может привести к серьезным последствиям. Пресс-служба ГАИ

Видео: пресс-служба ГАИ