  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:26
44
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

К ответственности привлечен водитель "Жигулей", развлекавшийся на дороге

0 0

В отделе полиции юноша признал свою вину.

В Петербурге задержан водитель "Жигулей", устроивший дрифт на заснеженной проезжей части. Об этом рассказали в Госавтоинспекции 4 февраля. 

Водителя отечественного авто заметили благодаря социальным сетям. Нарушителем оказался 19-летний местный житель, в отношении него составлены административные протоколы по нескольким статьям. В отделе полиции юноша признал свою вину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 267 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: молодой человек устроил дрифт на эвакуаторе около "Газпром Арены". С 28-летним нарушителем провели профилактическую беседу, машину поместили на специализированную площадку для проверки подлинности VIN. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, дрифт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии