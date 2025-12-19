К ответственности привлечен водитель "Жигулей", развлекавшийся на дороге

В отделе полиции юноша признал свою вину.

В Петербурге задержан водитель "Жигулей", устроивший дрифт на заснеженной проезжей части. Об этом рассказали в Госавтоинспекции 4 февраля.

Водителя отечественного авто заметили благодаря социальным сетям. Нарушителем оказался 19-летний местный житель, в отношении него составлены административные протоколы по нескольким статьям. В отделе полиции юноша признал свою вину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 267 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: молодой человек устроил дрифт на эвакуаторе около "Газпром Арены". С 28-летним нарушителем провели профилактическую беседу, машину поместили на специализированную площадку для проверки подлинности VIN.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти