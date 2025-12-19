Молодой человек устроил дрифт на эвакуаторе около "Газпром Арены"

С 28-летним нарушителем провели профилактическую беседу.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали молодого человека, который устроил дрифт на эвакуаторе возле "Газпром Арены". На его платформе был другой автомобиль.

С 28-летним нарушителем провели профилактическую беседу. В качестве "сувениров" на память о своем заезде тюменец получил видеозапись выступления и постановления о привлечении к административной ответственности. А машину поместили на специализированную площадку для проверки подлинности VIN.

Ранее на Piter.TV: во Всеволожске задержали дрифтера, который подделал VIN. Авто водителя изъяли и отправили на спецстоянку. Если подозрения подтвердятся, владельцу грозит уголовная ответственность по ст. 326 УК РФ.

Видео: пресс-служба ГАИ