Сегодня, 12:30
Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Молодой человек устроил дрифт на эвакуаторе около "Газпром Арены"

С 28-летним нарушителем провели профилактическую беседу.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали молодого человека, который устроил дрифт на эвакуаторе возле "Газпром Арены". На его платформе был другой автомобиль. 

С 28-летним нарушителем провели профилактическую беседу. В качестве "сувениров" на память о своем заезде тюменец получил видеозапись выступления и постановления о привлечении к административной ответственности. А машину поместили на специализированную площадку для проверки подлинности VIN. 

Ранее на Piter.TV: во Всеволожске задержали дрифтера, который подделал VIN. Авто водителя изъяли и отправили на спецстоянку. Если подозрения подтвердятся, владельцу грозит уголовная ответственность по ст. 326 УК РФ. 

Видео: пресс-служба ГАИ 

Теги: газпром арена, дрифт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

