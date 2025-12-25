Набережную Фонтанки заволокло паром из-за коммунальной аварии

Одну машину засосало в дыру, проезжую часть заволокло паром.

Днем 21 февраля в центре Петербурга произошла коммунальная авария. На набережной реки Фонтанки прорвало трубопровод — кипяток залил проезжую часть, а дорогу заволокло густым паром. В образовавшуюся промоину провалился автомобиль.

По данным очевидцев, инцидент произошел возле дома № 84 по набережной Фонтанки. Из-под асфальта забила горячая вода, в воздух поднялись густые клубы пара. Видимость для водителей в этом районе резко ухудшилась. Как сообщает 78.ru, в 14:30 прорыв удалось локализовать. Однако к этому моменту в асфальте образовалась дыра, в которую провалилась одна из машин. Из промоины продолжал вырываться пар.

Официальные комментарии от коммунальных служб пока не поступали. Движение в районе аварии может быть затруднено, водителей просят выбирать пути объезда. Информация о пострадавших уточняется.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб