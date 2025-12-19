Коммунальная авария лишила отопления 60 домов в Кировском районе Петербурга

Ремонтные работы планируется завершить в срок до 15:00.

В Кировском районе Петербурга произошло временное отключение отопления в 71 жилом доме из-за неисправности на теплотрассе, информирует пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Авария вызвала оседание почвы, однако никто не пострадал. Поврежденный участок оперативно огородили для предотвращения возможных рисков. Ремонтные работы планируется завершить в срок до 15:00. Временно прекратится подача тепла в указанные жилые строения, но горячая вода будет поступать бесперебойно.

Специалисты компании выявили проблему на участке трубы диаметром 400 миллиметров, построенной в 1990 году. Уже проведены мероприятия по эвакуации транспортных средств с участка ремонтных работ, начались земляные работы. Работы планируется закончить к 18:30 московского времени.

