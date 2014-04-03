  1. Главная
Пять человек пострадали при ночном пожаре в Московском районе
Сегодня, 15:58
248
Пламя охватило 65 квадратных метров.

Ночью 21 февраля в Московском районе Петербурга загорелась квартира. Пламя охватило 65 квадратных метров. В результате пожара пострадали пять человек — всех госпитализировали.

Как сообщили в городском управлении МЧС, сигнал о возгорании в доме № 16 по улице Фрунзе поступил в 02:30. В квартире полыхала обстановка — огонь распространился на значительную площадь.

Пожарным потребовалось почти два часа, чтобы справиться с пламенем. Ликвидировать возгорание удалось только в 04:23. В результате пожара пострадали 5 человек, госпитализированы в медицинское учреждение. На тушение привлекались 15 специалистов МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего и состояние пострадавших в настоящий момент уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Новосаратовке загорелся ангар на площади 450 квадратных метров.

Фото: Piter.TV

