На месте просадки асфальта на проспекте Энгельса начали восстанавливать покрытие

Движение автомобилей собираются открыть к завтрашнему утру.

На проспекте Энгельса стартовало восстановление асфальта. Напомним, 8 ноября на участке во время земляных работ были повреждены труба холодного водоснабжения и труба водоотведения, в результате чего образовалась яма глубиной свыше 2 метров.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

По данным петербургского "Водоканала", 11 числа сторонняя организация под контролем бригад предприятия завершила работы в зоне просадки. Потом началась засыпка котлована, ее завершили 12 ноября. Движение автомобилей собираются открыть к завтрашнему утру.

Видео: пресс-служба "Водоканала"