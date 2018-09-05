  1. Главная
Сегодня, 14:59
На месте просадки асфальта на проспекте Энгельса начали восстанавливать покрытие

Движение автомобилей собираются открыть к завтрашнему утру.

На проспекте Энгельса стартовало восстановление асфальта. Напомним, 8 ноября на участке во время земляных работ были повреждены труба холодного водоснабжения и труба водоотведения, в результате чего образовалась яма глубиной свыше 2 метров. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

По данным петербургского "Водоканала", 11 числа сторонняя организация под контролем бригад предприятия завершила работы в зоне просадки. Потом началась засыпка котлована, ее завершили 12 ноября. Движение автомобилей собираются открыть к завтрашнему утру. 

Ранее на Piter.TV: восстановление популяции рыбы в Муринском ручье после аварии произойдет в 2026 году. 

Видео: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: водоканал, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

