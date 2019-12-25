Восстановление популяции рыбы в Муринском ручье после аварии произойдет в 2026 году

Мероприятия по увеличению численности рыбы в указанных водоёмах возложены на ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В 2026 году в Петербурге планируется возобновление биоресурсов в Муринском ручье на улице Харченко, пострадавшего от просадки почвы на участке коллекторной системы района Выборга. Об этом информрует пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Государственный гидрологический институт по поручению городских властей провел научные изыскания и разработал рекомендации по восстановлению экосистемы водного бассейна. Мероприятия по увеличению численности рыбы в указанных водоёмах возложены на ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Их начало намечено на весну 2026 года. Уже 12 ноября Институт гидрологии начал заполнять ручей очищенной водой, необходимой для очистки и нормализации экологического баланса.

Вечером 20 октября на первом Муринском проспекте произошло разрушение подземного коллектора, вызвавшее расширение площади деформации дорожного полотна. Были предприняты меры по эвакуации жильцов, на месте работали следственные органы и прокуратура. Устранение повреждений заняло неделю. Жители сообщали, что признаки разрушения грунта начали проявляться еще в 2024 году, кроме того, неоднократно возникали случаи подтоплений подвальных помещений соседней парадной жилого дома.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)