Следователи устанавливают обстоятельства обвала грунта на 1-м Муринском проспекте

Следователи Выборгского района начали проверку по факту провала грунта на 1-м Муринском проспекте. Как сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу, произошел прорыв проходящего под землей коллектора, в связи с чем расширилась зона просадки асфальта.

Движение транспортных средств приостановлено по улице Харченко – от улицы Капитана Воронина и 1-го Муринского проспекта. В районе технологического нарушения отключен газ. Никто не пострадал. Сотрудники различных служб проводят мероприятия по устранению аварии.

По информации Смольного, эвакуированы жильцы дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту. Их разместили в школе №104 и обеспечивают всем необходимым.

Следствием проведен осмотр места, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Фото: пресс-служба "Водоканала"