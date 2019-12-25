  1. Главная
Следователи устанавливают обстоятельства обвала грунта на 1-м Муринском проспекте
Сегодня, 8:33
По информации Смольного, эвакуированы жильцы дома 29/20.

Следователи Выборгского района начали проверку по факту провала грунта на 1-м Муринском проспекте. Как сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу, произошел прорыв проходящего под землей коллектора, в связи с чем расширилась зона просадки асфальта. 

Движение транспортных средств приостановлено по улице Харченко – от улицы Капитана Воронина и 1-го Муринского проспекта. В районе технологического нарушения отключен газ. Никто не пострадал. Сотрудники различных служб проводят мероприятия по устранению аварии. 

По информации Смольного, эвакуированы жильцы дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту. Их разместили в школе №104 и обеспечивают всем необходимым. 

Следствием проведен осмотр места, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее мы рассказывали о том, что дом XIX века в центре Петербурга подперли балками ради безопасности жильцов. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

