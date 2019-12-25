На улице Харченко в Выборгском районе провалился асфальт из-за коллектора

Асфальт провалился прямо под колесами.

На улице Харченко в Выборгском районе Петербурга произошёл провал асфальта в месте прохождения коллектора водоотведения. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой.

Как пишет издание, 20 октября в 13:10 специалистами ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" было выявлено расширение зоны просадки асфальтобетонного покрытия в месте прохождения канализационных сетей предприятия. Для обследования участка был задействован робот.

Временно ограничено движение транспорта на участке улицы Харченко от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта. На месте работают семь бригад предприятия и семь единиц специализированной техники. Работы ведутся для предотвращения дальнейшего разрушения покрытия и восстановления безопасного проезда.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)