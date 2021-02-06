В Петербурге полностью обновили асфальт на Капсюльном мосту

В Санкт-Петербурге завершили ремонт Капсюльного моста в Красногвардейском районе. Специалисты "Мостотреста" полностью обновили асфальтобетонное покрытие пешеходной переправы.

В ходе работ было заменено около 250 кв. метров покрытия, для этого использовали более 30 тонн асфальтовой смеси. Необходимость ремонта была связана с износом покрытия, которое со временем потрескалось и стало небезопасным для пешеходов.

Капсюльный мост проходит через Охтинское водохранилище и тянется вдоль железнодорожных путей и Капсюльного шоссе. Переправа была построена в 1994 году и получила свое название благодаря капсюльным мастерским, появившимся в этом районе еще при Петре I.

Протяженность моста составляет почти 100 метров, что делает его одним из самых длинных пешеходных мостов города. После проведенного ремонта покрытие полностью восстановлено и соответствует требованиям безопасности.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"