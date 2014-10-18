Между Россией и КНДР летом появится прямое автомобильное сообщение

Через реку Туманная запустят прямое автомобильное движение между Россией и КНДР. В церемонии стыковки пролетов принял участие глава Минтранса Андрей Никитин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Мост протяженностью один километр состоит из двух полос для движения автотранспорта. Над проектом от нашей страны работают 70 человек, задействовано 30 единиц спецтехники. Как подчеркивают в Минтрансе, нововведение позволит укрепить культурно-экономические связи двух стран: в том числе, улучшить логистику и нарастить товарооборот.
Менее чем за год выполнены важнейшие этапы строительства: возведение опор, укрепление и надвижка пролетных строений. Это стало возможным благодаря профессионализму объединенной команды специалистов, превратившей стратегический проект в реальность.
Андрей Никитин, глава Минтранс РФ
Кроме того, ведутся работы по строительству пункта пропуска. По плану, переход будет обслуживать 300 машин и почти 3 тыс. человек в сутки. Запустить движение планируют уже летом.
Фото: MAX / пресс-служба Минтранс РФ
