Между Россией и КНДР летом появится прямое автомобильное сообщение

На границе России и КНДР состыковали автомобильный мост.

Через реку Туманная запустят прямое автомобильное движение между Россией и КНДР. В церемонии стыковки пролетов принял участие глава Минтранса Андрей Никитин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мост протяженностью один километр состоит из двух полос для движения автотранспорта. Над проектом от нашей страны работают 70 человек, задействовано 30 единиц спецтехники. Как подчеркивают в Минтрансе, нововведение позволит укрепить культурно-экономические связи двух стран: в том числе, улучшить логистику и нарастить товарооборот.

Менее чем за год выполнены важнейшие этапы строительства: возведение опор, укрепление и надвижка пролетных строений. Это стало возможным благодаря профессионализму объединенной команды специалистов, превратившей стратегический проект в реальность. Андрей Никитин, глава Минтранс РФ

Кроме того, ведутся работы по строительству пункта пропуска. По плану, переход будет обслуживать 300 машин и почти 3 тыс. человек в сутки. Запустить движение планируют уже летом.

Ранее сообщалось, что петербургские автобусы перешли на летний график с 15 апреля. Закроются сезонные маршруты, изменятся трассы нескольких автобусов и троллейбуса, а одну остановку временно перенесут.

