Дом XIX века в центре Петербурга подперли балками ради безопасности жильцов

Дом на грани обрушения.

В Саперном переулке Санкт-Петербурга жилой дом 1880 года постройки укрепили деревянными балками, чтобы предотвратить разрушение. Об этом сообщает телеграм-канал "Ротонда".

Фотографии подпорок, установленных вдоль фасада, горожанин опубликовал в сети. Балки установлены как временная мера до проведения капитального ремонта, который запланирован только на 2026 год. Несмотря на это, в доме продолжают жить люди.

В администрации Центрального района пояснили, что аварийным признали не всё здание, а лишь отдельные участки его конструкций. В настоящий момент выполнены противоаварийные мероприятия для снятия с указанных конструкций нагрузки, сообщили представители районной администрации.

Фото: Telegram / "Ротонда"