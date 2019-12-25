В Петербурге ужесточат наказание за незаконные перепланировки

Власти намерены усилить штрафы из-за частых нарушений, особенно в центре города.

В Санкт-Петербурге планируют ужесточить ответственность за незаконные перепланировки в жилых помещениях. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский в эфире программы "Среда Бельского".

По его словам, проблема существует давно и чаще всего связана с переоборудованием бывших коммунальных квартир. В таких помещениях нередко создают отдельные санузлы и мини-кухни в каждой комнате, что приводит к повышенной нагрузке на инженерные сети и вызывает неудобства для соседей.

Бельский отметил, что жалобы на подобные случаи поступают регулярно. В связи с этим власти намерены сделать штрафы более значительными и усилить контроль за нарушениями. Основная часть таких перепланировок фиксируется в Центральном районе города. Он также обратил внимание, что владельцы подобных объектов часто оформляют долевую собственность, а стоимость таких квартир может быть занижена. По его словам, жилье в центре не может стоить 3–4 млн рублей, что должно настораживать покупателей.

По данным за 2025 год, Петербург занял 4 место в России по доле квартир с перепланировкой — показатель составил 1,2%, что выше среднего по стране. Чаще всего изменения встречаются в дореволюционных домах, где доля достигает 1,8%. При этом стоимость квадратного метра в таких объектах в среднем на 6% ниже из-за рисков при оформлении сделок.

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга