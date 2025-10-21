Жителей дома рядом с провалом на Харченко рассказали, как проходила ночная эвакуация

Люди были размещены сначала в актовом зале школы, позднее им принесли матрасы и перевели в спортивный зал.

Жители дома, расположенного на перекрестке улицы Харченко и 1-ого Муринского проспекта, вынуждены были провести ночь в ближайшей школе из-за начавшегося вечером обвала асфальта рядом с домом. Глубина образовавшейся ямы продолжала увеличиваться в течение ночи, пишет "Петербургский дневник".

Люди были размещены сначала в актовом зале школы, позднее им принесли матрасы и перевели в спортивный зал. Учебный процесс в школе продолжался в обычном режиме.

На месте происшествия продолжают работать эксперты и представители различных ведомств. Территорию контролирует Росгвардия, а жильцам разрешено заходить внутрь здания за вещами при предъявлении паспорта. Решение о дальнейшем пребывании людей в общежитии, предоставлении временного жилья или гостиницы пообещали принять к вечеру. Дом, в котором проживают люди, насчитывает пять подъездов и пять этажей.

Некоторые из эвакуированных предпочли отправиться на работу, кто-то уехал на дачу или к родным, остальные воспользовались услугами гостиниц. Всем нуждающимся были выданы подтверждающие справки для предоставления на рабочие места.

Провал дорожного полотна в районе дома №29/20 по Первому Муринскому проспекту произошел вблизи шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Для устранения последствий задействованы все необходимые материальные и финансовые ресурсы, заявленные представителями Смольного.

Работы включают устройство объездной трассы канализации и установку резервного насосного оборудования для отвода стоков из опасной зоны. Вся инфраструктура в пределах поврежденного участка отключена. Р

Ранее мы сообщили о том, что после обвала грунта на Харченко усилен контроль за состоянием тоннелей метро между "Лесной" и "Площадью Мужества".

Фото: пресс-служба "Водоканала"