После обвала грунта на Харченко усилен контроль за состоянием тоннелей метро между "Лесной" и "Площадью Мужества"

СПб ГУП "Петербургский метрополитен" приступило к усиленному мониторингу технического состояния подземных туннелей между станциями "Лесная" и "Площадь Мужества", выполнив распоряжение губернатора. Эту информацию распространила пресс-служба правительства города.

Поводом для усиления контроля послужили специфические характеристики грунтовых слоев в районе просадки дорожного покрытия, насыщенных водой. Специалисты метрополитена организовали ночную дополнительную инспекцию участков туннеля, прилегающих к канализационному коллектору, но никаких отклонений выявлено не было.

Происшествие с обрушением земли близ жилого дома в Выборгском районе зафиксировано накануне вечером. В настоящий момент компетентные органы ведут расследование обстоятельств происшедшего.

Фото: Правительство Петербурга