На Суворовском проспекте прорвало трубу с кипятком

Информация о возможных пострадавших отсутствует.

Telegram-канал "Мегаполис" сообщил о прорыве трубы горячего водоснабжения на Суворовском проспекте, недалеко от дома №33.

Кипящая вода распространилась вплоть до центральной части дороги, участок был ограждён.

Движение затруднено, скопилось большое количество стоящих в пробке троллейбусов вблизи сквера имени Старовойтовой.

Информация о возможных пострадавших отсутствует.

Ранее мы сообщили о том, что возможность повышения штрафов за неоплату парковки изучают в Петербурге. Штраф за невыплату соответствующей суммы составляет всего 3 тыс. рублей, что создает абсурдную ситуацию, когда выгоднее получить взыскание, чем оплачивать услугу целиком. Пользователи соцсетей восприняли новость как полезный жизненный совет, позволяющий сократить затраты на эксплуатацию автомобиля в центре города.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер