Возможность повышения штрафов за неоплату парковки изучают в Петербурге

В воскресенье, 19 октября, стало известно, что новая система дифференцированных тарифов на парковку в Петербурге оказалась экономически невыгодной для автовладельцев: стоимость длительного пользования услугами парковки зачастую превышает размер предусмотренного административным кодексом взыскания. Об этом рассказал в своем Telegram-канале руководитель сообщества ВКонтакте "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров.

Приводя конкретные цифры, Костров заметил, что парковка в зонах с максимальным тарифом, равным 360 рублям в час, на протяжении рабочего дня (с 8 до 20 часов) обойдется водителю в 4320 рублей. Штраф за невыплату соответствующей суммы составляет всего 3 тыс. рублей, что создает абсурдную ситуацию, когда выгоднее получить взыскание, чем оплачивать услугу целиком. Пользователи соцсетей восприняли новость как полезный жизненный совет, позволяющий сократить затраты на эксплуатацию автомобиля в центре города.

Власти Петербурга, согласно информации "Фонтанки", уже обратили внимание на данное противоречие и намерены рассмотреть возможность увеличения величины штрафов за неоплату парковки. Вероятно, решение будет основано на опыте Москвы, где размеры взысканий варьируются от 4,5 до 5 тысяч рублей в зависимости от вида правонарушения.

Напоминаем, что с 15 октября в городе действует система дифференцированных ставок на парковку, зависящая от интенсивности трафика: в наименее нагруженных центральных кварталах расценки остаются прежними (100 рублей в час), в перегруженных зонах цена повышается до 360 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Минтранс прорабатывает механизм постоплаты парковки.

Фото: Piter.TV