Создан штаб по устранению последствий аварии на тоннельном коллекторе в Выборгском районе
Сегодня, 10:27
Накануне возле дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту произошла просадка дорожного полотна.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел в Выборгском районе экстренное заседание оперативного штаба по устранению последствий технологического нарушения на тоннельном коллекторе. Об этом рассказали в Смольном. 

Напомним, накануне возле дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту произошла просадка дорожного полотна. Жильцов эвакуировали в школу №104 на улице Харченко, вскоре их могут переселить в гостиницу. В ходе встречи глава города заявил, что для ликвидации последствий происшествия выделяются материальные и финансовые ресурсы. 

По поручению губернатора к утру были приняты первоочередные меры для ликвидации последствий, устранения угрозы жизни и здоровью проживающих в соседних домах петербуржцев, предупреждения дальнейших чрезвычайных происшествий на инженерных сетях, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания жителей Выборгского и Калининского районов. 

Пресс-служба Смольного 

В настоящее время установлено и развернуто резервное канализационное насосное оборудование для перекачки сточных вод в обход зоны провала. Также стартуют работы по подготовке к вдавливанию шпунтового ограждения. 

С учетом особенностей водонасыщенных грунтов в зоне технологического нарушения по указанию Александра Беглова ГУП "Метрополитен Петербурга" усилил контроль за состоянием тоннелей метро между станциями "Лесная" и "Площадь Мужества". 

Пресс-служба Смольного 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: выборгский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

