На проспекте Энгельса в Петербурге повреждены две трубы при обрушении асфальта

Водоснабжение жителей восстановлено по временной схеме, движение транспорта остается ограниченным

На проспекте Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурга при обрушении асфальта повреждены две водопроводные трубы. Как сообщил глава района Виктор Полунин, специалисты "Водоканала" и городских служб оперативно локализовали повреждение и восстановили водоснабжение жителей по временной схеме.

Провал площадью около 40 квадратных метров и глубиной более двух метров образовался из-за коммунальной аварии. В настоящее время на месте работают аварийные службы, которые укрепляют подземное пространство и готовятся к асфальтированию. Движение транспорта на участке от проспекта Пархоменко до Светлановской площади остается перекрытым, однако автобусы № 86 и 98 уже вернулись на привычные маршруты.

Работы планируют завершить в ближайшие два-три дня. Коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий аварии, сроки полного восстановления проезжей части будут уточняться по мере выполнения неотложных работ.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Шушарах парадную дома залило кипятком после прорыва трубы.

Фото: Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга