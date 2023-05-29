Огромный "портал в ад" образовался на Энгельса после потопа из-за прорыва трубы

Трамваи и автобусы изменяют маршруты, прокуратура начала проверку.

Крупная авария на проспекте Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурга привела к изменению движения общественного транспорта. Как сообщает 78.ru, после буровых работ повреждена труба холодного водоснабжения диаметром 500 мм, что вызвало обвал грунта и образование провала на проезжей части.

Движение транспорта на участке от проспекта Пархоменко до 2-го Муринского проспекта полностью перекрыто. Автобусы № 86 и 98 следуют в объезд по 2-му Муринскому, Институтскому проспектам и Новороссийской улице. Трамваи № 20, 21 и 40 перенаправлены через Политехническую улицу и 1-й, 2-й Муринские проспекты. При этом движение автобусов № 134А, 166, 172 и 279 уже восстановлено по обычным маршрутам.

Фото: Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга

На месте работают аварийные службы, опасный участок огражден. По информации "Водоканала", близлежащие дома будут подключены к системе временного водоснабжения. Прокуратура Выборгского района начала проверку по факту аварии. Время восстановления движения на поврежденном участке проспекта Энгельса пока не сообщается.

Видео: Telegram / Открытая Парадная