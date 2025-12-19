На проспекте Энергетиков в Петербурге прорвало магистральную трубу с горячей водой

Авария на трубопроводе диаметром 400 мм привела к ограничению отопления в ряде зданий.

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошла авария на теплосети. Как сообщили в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", в районе дома 66, корпус 2 на проспекте Энергетиков произошла утечка на подающем трубопроводе диаметром 400 миллиметров, по которому подаётся горячая вода для отопления.

В связи с инцидентом с 06:16 утра 8 февраля ограничено теплоснабжение зданий, попадающих в зону технологического нарушения. Аварийная бригада приступила к работам по устранению повреждения.

Технологическое нарушение выявлено на подающем трубопроводе, проложенном в 1998 году. Работы по устранению аварии проводятся без отключения горячего водоснабжения. На устранение аварии по нормативам отводится 13 часов.

Фото: Piter.TV