На Суздальском проспекте Водоканал ликвидирует прорыв трубы с холодной водой

Водоканал локализовал вытекание и выставил ограждения, абоненты с водой.

В Выборгском районе Петербурга произошла коммунальная авария. У дома № 7 по Суздальскому проспекту зафиксировали вытекание холодной воды, из-за чего образовалась просадка грунта. Специалисты Водоканала уже локализовали утечку и готовятся к ремонту.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, сигнал о вытекании поступил днём 28 февраля. На место оперативно выехали аварийные бригады.

В 16:00 вытекание локализовано. Выставлены ограждения. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения. В ближайшее время специалисты приступят к ликвидации технологического нарушения (ведутся подготовительные работы). Пресс-служба Водоканала

Сейчас специалисты обследуют сети, чтобы определить точную причину повреждения и приступить к ремонту. Движение в зоне аварии может быть ограничено из-за выставленных ограждений.

Фото: Piter.TV