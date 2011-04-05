На Малом проспекте Петроградской стороны после обрушения дома частично откроют движение

Вице-губернатор Евгений Разумишкин сообщил, что основные конструкции аварийного здания восстановлены.

Движение по Малому проспекту Петроградской стороны, ограниченное после августовского обрушения дома на Большой Зелениной улице, будет частично открыто с 16 февраля. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин в своём Telegram-канале.

По его словам, на сегодняшний день восстановлены основные конструкции здания, включая монтаж кровли (чердачное перекрытие, стропильная система и покрытие). Подрядчик завершает усиление фундамента, а подготовка к заполнению межэтажных перекрытий уже ведётся. Сами работы начнутся при наступлении благоприятной погоды. В течение года планируется также устранить дополнительные аварийные участки.

Кроме того, на данный момент статус объекта позволяет сократить зону аварийно-восстановительных работ и частично открыть движение. Полное возобновление трафика вокруг здания ожидается осенью 2026 года. Возвращение жителей в свои квартиры пройдёт поэтапно, в течение всего года. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Напомним, обрушение дома на Большой Зелениной произошло в августе 2024 года из-за непрофессиональных действий подрядчика, работавшего по контракту с Фондом капремонта. Авария началась с обвала перекрытий между первым и вторым этажами, где велись ремонтные работы. На тот момент жильцы были заранее расселены, в здании находился только персонал. Здание 1902 года постройки до инцидента ни разу капитально не ремонтировалось.

Изначально планировалось завершить восстановление к декабрю 2025 года, однако работы затянулись. В ходе реконструкции жильцы также жаловались на новые трещины в подъезде и лопнувшие батареи в квартирах.

Ранее Piter.Tv сообщал, что в центре Петербурга снесли часть исторического здания, пока решался вопрос о его охране.

Фото: Telegram / Раzумишкин