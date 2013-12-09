На проспекте Стачек временно изменили маршрут троллейбуса № 20

Транспорт пустили в объезд до улицы Васи Алексеева.

В Кировском районе Петербурга временно изменили трассу троллейбусного маршрута № 20. Причина — аварийные работы на сетях водоснабжения, которые ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проводит у дома № 62 по проспекту Стачек, сообщили в telegram-канале ГКУ "Организатор перевозок".

Теперь троллейбус № 20 от конечной станции "Авангардная улица" следует по действующей трассе до улицы Васи Алексеева, после чего доезжает до конечного пункта "улица Васи Алексеева". В обратном направлении от этой остановки он направляется до проспекта Стачек, а далее продолжает движение по обычному маршруту до "Авангардной улицы".

Изменения будут действовать на протяжении всего времени проведения аварийных работ. Пассажиров просят учитывать это при планировании поездок.

