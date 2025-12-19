На проспекте Энергетиков в Петербурге досрочно восстановили теплоснабжение

Энергетики завершили ремонт магистрального трубопровода за 11 часов.

Аварийные работы на проспекте Энергетиков, где ранее произошёл порыв магистральной теплотрассы, завершены с опережением графика. Как сообщили в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", в 17:10 были полностью устранены повреждения на подающем трубопроводе диаметром 400 мм, проложенном в 1998 году.

Специалисты завершили заполнение труб теплоносителем и восстановили циркуляцию. Подача отопления в жилые здания, расположенные в зоне технологического нарушения, восстановлена в полном объеме. АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Напомним, инцидент произошёл ранее утром 8 февраля у дома 66, корпус 2 на проспекте Энергетиков, что привело к ограничению теплоснабжения ряда домов в Красногвардейском районе. Нормативный срок устранения такой аварии составляет 13 часов. Энергетикам удалось выполнить работы за 11 часов — с опережением на два часа.

В ходе ремонта бригада заменила повреждённый участок магистрали длиной 2 метра, а также отвод. Все работы проводились без отключения горячего водоснабжения для жителей. После завершения ремонта управляющие организации получили уведомления о необходимости подключить здания к восстановленной системе отопления.

Ранее Piter.TV сообщал, что теплоснабжение в домах после аварии на проспекте Ветеранов восстановлено.

Фото: Piter.TV