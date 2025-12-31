Кипяток во дворе и пар третьи сутки: на улице Маршала Казакова прорвало трубу

Устранить аварийную ситуацию планируют к 16 февраля.

На юго-западе Петербурга третий день не могут устранить коммунальную аварию. Во дворе дома № 32 по улице Маршала Казакова из-под земли бьет кипяток — горячая вода добралась до детской площадки. Местные жители жалуются, что прорыв произошел еще в пятницу, но ремонт до сих пор не начался.

Как рассказали очевидцы, трубу прорвало 13 февраля около забора стройплощадки. С тех пор вода продолжает вытекать, заполняя придомовую территорию. На детской площадке образовались горячие лужи, гулять с детьми стало невозможно. Сейчас место прорыва огорожено. В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" подтвердили факт аварии, но объяснили задержку ремонта аномальными морозами:

Дефект на подающем трубопроводе 1986 года выявили в пятницу, 13 февраля. Диагностические работы запланированы на 16 февраля в связи с сильными морозами.

Специалисты уточнили, что повреждение произошло на трубе диаметром 80 мм. Если предварительный диагноз подтвердится, на ремонт уйдет около восьми часов. При этом подача отопления и горячей воды в близлежащие дома ограничиваться не будет.

Фото: Piter.TV