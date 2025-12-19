Теплоснабжение в домах после аварии на проспекте Ветеранов восстановлено

Работы по замене 12-метрового повреждённого участка трубы были завершены в ночь на 31 января.

Подача отопления в дома Кировского района, нарушенная из-за аварии на трубопроводе на проспекте Ветеранов, полностью восстановлена. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Повреждение на магистральном трубопроводе диаметром 400 мм было локализовано возле дома 33 по проспекту Ветеранов. Специалисты аварийных бригад в сжатые сроки заменили изношенный участок длиной 12 метров.

Работы начались в ночь на 30 января и были завершены в тот же день в 21:50. После заполнения системы теплоносителем и восстановления циркуляции, отопление вернулось во все жилые дома в полном объёме. При этом, как подчеркнули в компании, подача горячей воды для жителей на время ремонта не прекращалась.

Участок, на котором произошла авария, входит в зону масштабной реконструкции распределительной сети "Ульянка". Полномасштабная замена труб на этой магистрали запланирована на 2028 год. Оперативное устранение аварии позволило минимизировать неудобства для жителей в период зимних холодов.

Фото: Piter.TV