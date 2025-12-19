Из-за крепких морозов до -20 градусов в Петербурге усиливают контроль за транспортом

В городе обещают до -20 градусов в ночь на 1 февраля.

Последний день января и начало февраля встретят петербуржцев аномально крепкими морозами. По прогнозам синоптиков, сегодня столбик термометра опустится до -14°C, а в ночь на 1 февраля и вовсе достигнет -20°C. В связи с этим городские власти усилили контроль за работой коммунального и пассажирского транспорта, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Для обеспечения бесперебойного и комфортного передвижения в ближайшие дни будет усилен контроль за техническим состоянием автобусов, троллейбусов и трамваев, а также за поддержанием необходимой температуры в их салонах. В ближайшие дни усилят контроль за работой автобусов, троллейбусов и трамваев, в частности, по поддержанию их технического состояния и температуры в салонах, отметил врио главы комитета Дмитрий Ваньчков.

В преддверии морозов Комтранс предпринял ряд мер: подготовлены резервные транспортные средства, аварийные и технические службы переведены в режим повышенной готовности. Кроме того, закуплено достаточное количество противогололёдных материалов. За чистотой на остановках и путях следования будут следить дополнительные инспекторы. С водителями провели дополнительные инструктажи по безопасности в сложных погодных условиях.

Особое внимание уделено работе аэропорта Пулково. Его службы заявили о полной готовности к морозам и снегопадам. Аэродром обеспечен необходимым парком уборочной техники и реагентами для предотвращения образования наледи на взлётно-посадочных полосах и перронах. На случай задержек рейсов из-за непогоды запаслись водой и продуктами для пассажиров.

Фото: PIter.TV