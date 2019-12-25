Из-за сильного ветра в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

В Петербурге из-за сильного ветра объявили "желтый" уровень опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным Росгидрометцентра, режим будет действовать с 05:00 8 апреля до 00:00 9 апреля. Местами порывы могут достигать 15-18 м/с.

"Желтый" – второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Мы просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность. Пресс-служба городской администрации

При этом, по прогнозу синоптика Александра Колесова, прекратятся осадки, также похолодает. Ночные температуры станут отрицательными – до -1…-3 градусов, дневные ожидаются не выше +3…+5 градусов. Ослабеет ветер 9 апреля, к выходным заметно потеплеет: столбик термометра покажет до +10 градусов.

Фото: Piter.TV