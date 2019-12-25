С середины недели в Петербурге прекратятся осадки, но будет ветрено
Сегодня, 9:59
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что осадки прекратятся с середины недели. Погоду начнет определять антициклон. 

При этом холодный воздух продолжит заходить на территорию Ленинградской области, из-за чего с 7 апреля в городе усилится ветер северо-восточного направления. Его порывы составят до 10-15 м/с. 

Эта неделя апреля наиболее холодная, особенно в середине недели. Ночные температуры станут отрицательными даже в Петербурге – до -1…-3 гр., дневные температуры ожидаются не выше +3…+5 гр. 

Александр Колесов, синоптик 

Ослабеет ветер 9 апреля, а к выходным потеплеет: температура повысится до +10 градусов. 

Ранее мы рассказывали о том, что март 2026 года в Петербурге стал самым теплым за весь ряд наблюдений. 

