С середины недели в Петербурге прекратятся осадки, но будет ветрено

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что осадки прекратятся с середины недели. Погоду начнет определять антициклон.
При этом холодный воздух продолжит заходить на территорию Ленинградской области, из-за чего с 7 апреля в городе усилится ветер северо-восточного направления. Его порывы составят до 10-15 м/с.
Эта неделя апреля наиболее холодная, особенно в середине недели. Ночные температуры станут отрицательными даже в Петербурге – до -1…-3 гр., дневные температуры ожидаются не выше +3…+5 гр.
Александр Колесов, синоптик
Ослабеет ветер 9 апреля, а к выходным потеплеет: температура повысится до +10 градусов.
Ранее мы рассказывали о том, что март 2026 года в Петербурге стал самым теплым за весь ряд наблюдений.
