  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 5 мая порывы ветра достигнут 17 м/с
Сегодня, 13:13
135
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 5 мая порывы ветра достигнут 17 м/с

0 0

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону: 01.

В МЧС России жителей Петербурга предупредили о том, что 5 мая ожидается усиление ветра. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", его порывы достигнут 17 м/с. 

Рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а также сухие деревья. 

Закройте окна. Машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте ее вдали от деревьев, а также вдали от слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону: 01. 

Ранее на Piter.TV: в прошлые выходные в Петербурге упало более пяти деревьев. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ветер, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии