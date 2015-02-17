В Петербурге 5 мая порывы ветра достигнут 17 м/с

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону: 01.

В МЧС России жителей Петербурга предупредили о том, что 5 мая ожидается усиление ветра. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", его порывы достигнут 17 м/с.

Рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а также сухие деревья.

Закройте окна. Машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте ее вдали от деревьев, а также вдали от слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

