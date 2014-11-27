В выходные в Петербурге упало более пяти деревьев
Сегодня, 16:40
Всего выпало порядка 29 миллиметров осадков: это немало для такого короткого промежутка времени.

В Петербурге в выходные циклон не повлек серьезных происшествий на территориях зеленых насаждений. Об этом рассказали в городском комитете по благоустройству 27 апреля. 

В Таврическом саду не выдержал порывов ветра клен, а Синопская набережная и сад Девятого Января лишились по иве. За двое суток в дежурную службу поступило три заявки о деревьях, упавших на проезжую часть, все оперативно сдвинули. 

Всего выпало порядка 29 миллиметров осадков: это немало для такого короткого промежутка времени. Поэтому дорожники уделили особое внимание водоотведению, контролируя состояние патрубков. 

Получив информацию о похолодании, специалисты выполнили обработку опасных участков против скользкости. Дождь, а тем более снег при сильном ветре и околонулевых температурах воздуха могут снижать сцепление с асфальтом, поэтому просим водителей быть внимательными и соблюдать дистанцию.

Пресс-служба комблага 

Апрельский снегопад в Петербурге: как не поддаться унынию и сохранить настроение

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

