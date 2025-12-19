Петербуржцы стали проводить больше времени в соцсетях в сильные морозы и снегопады

Наиболее активная фаза потребления контента пришлась на вечернее время суток.

Платформа "Дзен" проанализировала влияние суровых погодных условий на читательскую активность пользователей в январе 2026 года. Исследования показали значительное повышение интереса к новостям и увеличение времени чтения материалов в периоды аномальных холодов и снежных бурь, пишет "Петербургский дневник".

Средняя продолжительность просмотра новостей выросла на четверть по сравнению с обычной зимней ситуацией. Особенное усиление наблюдалось в городах с экстремальной погодой, таких как Москва, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск и Татарстан.

Анализ показал разницу в интересах аудитории в зависимости от географического положения. Москвичей волновали проблемы подготовки коммунального хозяйства и состояние дорог, жителям Петропавловска-Камчатского были интересны последствия сильнейших снегопадов, а в Питере особое внимание уделялось уборке снега. Новостные заголовки в Краснодаре касались работы транспорта и чрезвычайных ситуаций, в Новосибирске – опасных климатических явлений и предупреждений от МЧС, а татарстанцам приходилось ориентироваться на метеорологические прогнозы и уведомления о приближающемся ненастье.

Наиболее активная фаза потребления контента пришлась на вечернее время суток – с шести вечера до полуночи. Примечательно, что даже ночью читатели продолжали обращаться к новостным ресурсам гораздо чаще обычного, демонстрируя рост активности на треть. Любители следить за актуальной информацией вновь и вновь возвращались к лентам новостей, отслеживая свежие обновления о текущих событиях и погоде.

Максимальное время, посвящаемое прочтению новостей, продемонстрировали москвичи, петербуржцы и новосибирцы – там оно оказалось на 40% выше среднероссийского показателя.

Отдельно отмечается популярность тематических видеороликов на платформе VK Клипы, созданных пользователями под трендовыми хэштегами #оченьзимниедела, #снежныйхвост и #катаемвгорах. Активность зрителей выразилась и в увеличении пожертвований через VK Donut: за время неблагоприятных погодных условий авторы видеоконтента получили свыше 95 миллионов рублей.

Фото: Pxhere