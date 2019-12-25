  1. Главная
На Тульской улице прорвало трубу. Движение частично ограничено
Сегодня, 14:26
По информации "Теплосети", ремонтные работы продолжаются.

На Тульской улице в Центральном районе Петербурга 17 февраля произошел прорыв трубы. К настоящему времени воду перекрыли, передает tg-канал "Дорожный инспектор". 

Частично ограничено движение от Суворовского проспекта к Новгородской улице. По информации "Теплосети", ремонтные работы продолжаются: специалисты устраняют дефект на трубопроводе диаметром 600 миллиметров. Сведений о пострадавших нет. 

Ранее на Piter.TV: на улице Маршала Казакова прорвало трубу. По словам местных жителей, работы не начинали несколько дней из-за сильных морозов. На детской площадке неподалеку образовались горячие лужи. 

Фото: pxhere 

