На Тульской улице прорвало трубу. Движение частично ограничено

На Тульской улице в Центральном районе Петербурга 17 февраля произошел прорыв трубы. К настоящему времени воду перекрыли, передает tg-канал "Дорожный инспектор".

Частично ограничено движение от Суворовского проспекта к Новгородской улице. По информации "Теплосети", ремонтные работы продолжаются: специалисты устраняют дефект на трубопроводе диаметром 600 миллиметров. Сведений о пострадавших нет.

Ранее на Piter.TV: на улице Маршала Казакова прорвало трубу. По словам местных жителей, работы не начинали несколько дней из-за сильных морозов. На детской площадке неподалеку образовались горячие лужи.

Фото: pxhere