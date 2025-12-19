  1. Главная
На Минеральной улице произошел прорыв трубы
Сегодня, 17:08
106
Инцидент не отразился на теплоснабжении Ленинградской областной детской клинической больницы.

На Минеральной улице, 23, в Северной столице произошел прорыв трубы. По информации телеканала "Санкт-Петербург", технологическое нарушение выявили 4 февраля на магистрали диаметром 500 миллиметров. Инцидент не отразился на теплоснабжении Ленинградской областной детской клинической больницы, которая расположена на улице Комсомола. 

Ремонтные работы идут с сохранением горячего водоснабжения. На устранение аварии отвели порядка 20 часов. 

Стационар отключен от отопления из-за ремонтных работ на теплосети. В настоящее время система отопления больницы работает в "закольцованном" режиме для сохранения тепла. В палатах установлены обогреватели. 

Пресс-служба администрации Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что коммунальная авария лишила отопления 60 домов в Кировском районе. 

Фото: pxhere 

Теги: минеральная улица, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

