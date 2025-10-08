  1. Главная
Сегодня, 10:59
В Кингисеппском районе проходит ремонт моста через реку Луга

Сейчас организовано реверсивное движение транспорта посредством передвижного светофора.

В поселке Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области начался очередной этап реконструкции моста через реку Луга: транспорт перенаправлен с прежнего моста на специально построенный временной, об этом сегодня сообщается в официальном Telegram-канале дорожных служб региона.

Сейчас организовано реверсивное движение транспорта посредством передвижного светофора. Параллельно проводятся подготовительные работы для замены несущих конструкций моста и восстановления опор. 

Новое сооружение станет просторнее, оснащенным тротуаром и защитной полосой.

Фото: Telegram / dorogi_lo

