  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кингисеппский краеведческий музей приглашает молодоженов для выездной регистрации брака
Сегодня, 12:25
78
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Кингисеппский краеведческий музей приглашает молодоженов для выездной регистрации брака

0 0

Молодоженам предлагается оформить брачный союз в аутентичных интерьерах дворянского салона рубежа XVIII-XIX веков, отражающих атмосферу старинного приграничного уезда Ямбург.

Молодоженов приглашают провести торжественное мероприятие регистрации брака в уникальном историческом пространстве Кингисеппского краеведческого музея, передает пресс-служба администрации Ленобласти.

Здесь предлагается оформить брачный союз в аутентичных интерьерах дворянского салона рубежа XVIII-XIX веков, отражающих атмосферу старинного приграничного уезда Ямбург. Такое решение позволит сделать свадьбу особенно выразительным событием, наполненным духом времени и эстетикой ушедшей эпохи.

Регистрация в стенах музея станет ярким символом любви и уважения традиций, поскольку событие обретает особый смысл, вплетаясь в богатую историю самого города. Желающие воспользоваться предложением могут подать заявку на проведение выездной церемонии в отделении ЗАГСа Кингисеппского района.

Ранее мы сообщили о том, что в четырех районах Ленобласти прошла ликвидация нелегальных свалок.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: заключение брака, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии