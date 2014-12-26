Кингисеппский краеведческий музей приглашает молодоженов для выездной регистрации брака

Молодоженам предлагается оформить брачный союз в аутентичных интерьерах дворянского салона рубежа XVIII-XIX веков, отражающих атмосферу старинного приграничного уезда Ямбург.

Молодоженов приглашают провести торжественное мероприятие регистрации брака в уникальном историческом пространстве Кингисеппского краеведческого музея, передает пресс-служба администрации Ленобласти.

Здесь предлагается оформить брачный союз в аутентичных интерьерах дворянского салона рубежа XVIII-XIX веков, отражающих атмосферу старинного приграничного уезда Ямбург. Такое решение позволит сделать свадьбу особенно выразительным событием, наполненным духом времени и эстетикой ушедшей эпохи.

Регистрация в стенах музея станет ярким символом любви и уважения традиций, поскольку событие обретает особый смысл, вплетаясь в богатую историю самого города. Желающие воспользоваться предложением могут подать заявку на проведение выездной церемонии в отделении ЗАГСа Кингисеппского района.

Фото: Правительство Ленобласти