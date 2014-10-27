В четырех районах Ленобласти прошла ликвидация нелегальных свалок

Предписания об устранении нарушений были направлены главам городов и поселков Приозерского, Ломоносовского, Сланцевского и Тосненского районов.

Администрации четырёх муниципальных образований Ленинградской области доложили о завершении работ по ликвидации несанкционированных свалок своевременно. Контроль за выполнением поставленных задач осуществлялся комитетом экологического надзора.

Предписания об устранении нарушений были направлены главам городов и поселков Приозерского, Ломоносовского, Сланцевского и Тосненского районов. О результатах проведённой работы сообщил Эконадзор Ленинградской области 7 октября.

Председатель комитета Рамила Агаева подчеркнула, что организация и обслуживание контейнерных площадок, сбор и хранение твёрдых коммунальных отходов возлагаются на разные структуры: региональные операторы, владельцев земельных участков и муниципальные власти.

Контейнеры для сбора отходов должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим нормам, обеспечивая удобство и безопасность жителей, исключая появление неприятных запахов, вредителей и грызунов. Ответственность за регулярный вывоз отходов лежит на местных органах управления.

Основная задача эконадзора заключается в контроле процессов обращения с отходами, предупреждении образования стихийных свалок и недопущении незаконного оборота отходов.

Эконадзор продолжит активную работу по совершенствованию системы утилизации отходов в регионе, внедряя эффективные методы защиты окружающей среды.

Ранее мы сообщили о том, что пожароопасный сезон в лесах Ленобласти официально завершился.

Фото: Комитет госэконадзора Ленинградской области