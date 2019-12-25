Пожароопасный сезон в лесах Ленобласти официально завершился

Всего за сезон было зарегистрировано 45 лесных пожаров, суммарная площадь которых составила 23,17 га.

В лесах Ленинградской области фициально объявлен конец пожароопасного сезона. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Всего за сезон было зарегистрировано 45 лесных пожаров, суммарная площадь которых составила 23,17 га. Все возгорания были быстро локализованы и ликвидированы в тот же день, что позволило предотвратить крупные лесные пожары и возникновение чрезвычайных ситуаций.

Эффективная работа службы противопожарной охраны обеспечила своевременное обнаружение очагов возгорания благодаря применению системы видеомониторинга и оперативной реакции на сигналы от населения. Высокие показатели скорости реагирования подтверждают лидирующую позицию Ленинградской области в достижении целей федерального проекта "Сохранение лесов".

