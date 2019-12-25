В Ленобласти подтвердили первый за 10 лет случай бешенства у человека

Инцидент, приведший к заражению, произошел за границей Российской Федерации.

В течение последних десяти лет на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области не регистрировалось ни единого случая заражения бешенством среди населения. Тем не менее, в июле текущего года болезнь впервые за десятилетие была диагностирована у жителя региона. Инцидент, приведший к заражению, произошел за границей Российской Федерации, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора. Мужчина получил укус собаки в зарубежной поездке.

Что касается ситуации внутри регионов, то в 2024 году в Санкт-Петербурге зарегистрировали 11 335 случаев нападения животных на людей, из которых 15,8% пришлись на детей. За первые восемь месяцев нынешнего года эта цифра достигла 8514 эпизодов (17,3% — дети), что на 8% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В Ленинградской области минувшим годом пострадало 2200 человек (27,6% — несовершеннолетние), а за прошедшие восемь месяцев 2025-го атаки животных отмечены у 2132 жителей (26,8% — дети), что представляет собой увеличение на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самым важным методом предотвращения инфекции остаётся вакцинация домашних питомцев. Старайтесь избегать контактов с уличными и дикими животными, даже если они выглядят дружелюбными. Объясните своим детям, что лучше держаться подальше от неизвестных животных. Бешенство неизлечимо, если появились симптомы болезни, но его легко предупредить вакцинацией.

