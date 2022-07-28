Ремонт трассы между Выборгом и Приозерском продолжат весной

Планируется, что на участке дороги будет уложено около 15 км нового асфальтового покрытия.

Весной 2025 года в Ленинградской области начнутся работы по ремонту участка дороги между Выборгом и Приозерском. Участок, который подвергнется реконструкции, расположен между населенными пунктами Возрождение и развилкой на Каменногорск. Информация о предстоящем ремонте была опубликована в Telegram-канале Dorogi_lo.

Планируется, что на участке дороги будет уложено около 15 км нового асфальтового покрытия. Помимо этого, дорожники проведут укрепление обочин, нанесут новую разметку и установят дорожные знаки. Также на трассе появятся новые остановочные пункты.

Государственная экспертиза уже одобрила проект реконструкции 10-километрового участка этой дороги. Работы развернутся между населёнными пунктами Боровинка и Бородинское. Вместо существующего гравийного серпантина будет построен новый участок дороги с прямым асфальтовым покрытием.

Напомним, что летом 2024 года на дороге между Выборгом и Приозерском уже проводились ремонтные работы на участках у населенных пунктов Возрождение и Перевозное.

Ранее мы сообщили о том, что транспортный онлайн-сервис предоставят жителям Ленобласти.

Фото: Telegram / Dorogi_lo