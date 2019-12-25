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Транспортный онлайн-сервис предоставят жителям Ленобласти
Сегодня, 10:25
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Транспортный онлайн-сервис предоставят жителям Ленобласти

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Кроме того, на 90 маршрутах будут обновлены 450 автобусов.

В ближайшее время в Ленинградской области появится удобный транспортный онлайн-сервис, который можно будет скачать в виде мобильного приложения. Об этом рассказал заместитель руководителя Леноблтранса Владислав Самойлов. Запуск сервиса планируется на январь 2025 года. С помощью приложения пользователи смогут приобретать билеты на различные маршруты внутри региона и отслеживать историю своих поездок.

Кроме того, на 90 маршрутах будут обновлены 450 автобусов. Первые обновления уже произошли на Подпорожском, Приозерском, Тосненском и Гатчинском направлениях. На маршрутах дальнего следования будут установлены ремни безопасности для повышения комфорта и безопасности пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что компенсацию за поездку из роддома домой предлагают роженицам из Ленобласти.

Фото: Telegram / Комитет по транспорту Ленобласть

Теги: ленобласть, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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