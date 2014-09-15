Компенсацию за поездку из роддома домой предлагают роженицам из Ленобласти

Для её получения необходимо соблюсти ряда условий.

В Ленинградской области заработало новое постановление, предоставляющее один раз компенсацию транспортных расходов для матерей. Теперь молодые мамы могут получить средства за поездку от родильного дома до места проживания.

Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей. Оформить компенсацию можно в любых центрах предоставления госуслуг региона в течение 90 дней с момента рождения ребенка.

Для получения данной помощи необходимо соблюсти ряда условий: женщина должна быть проживающей в Ленинградской области, родильный дом также должен находиться в этом регионе. Если роды проходили в том же районе, где проживает мать, расстояние от роддома до её дома должно превышать 100 километров.

Компенсация предоставляется единожды при рождении одного или более детей. Уровень среднедушевого дохода семьи не должен превышать средние показатели доходов в Ленинградской области, который на 2024 год составляет 42 450 рублей.

Ранее Присяжнюк рассказал о транспортной реформе в Ленобласти.

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