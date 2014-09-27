Присяжнюк рассказал о транспортной реформе в Ленобласти

С февраля 2024 года были привлечены заемные средства на сумму около миллиарда рублей, а также полмиллиарда рублей от одного из крупнейших перевозчиков.

На пресс-конференции ТАСС, посвященной реализации транспортной реформы в Ленинградской области, председатель комитета по транспорту Михаил Присяжнюк рассказал о проектах, находящихся в стадии реализации. Реформа началась 1 февраля 2024 года и включает два основных направления.

Первое направление связано с обновлением подвижного состава на маршрутах с регулируемым тарифом. В рамках реформы планируется заменить около 450 автобусов на 90 маршрутах.

С февраля 2024 года были привлечены заемные средства на сумму около миллиарда рублей, а также полмиллиарда рублей от одного из крупнейших перевозчиков. Эти деньги были использованы для обновления 70 единиц подвижного состава — новых автобусов высокого экологического класса.

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Фото: Piter.TV