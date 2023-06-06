Ленобласть впервые заняла третье место по объему введенного жилья в РФ

Ранее регион занимал третье место по количеству построенного индивидуального жилья.

Ленинградская область продемонстрировала впечатляющий рост в сфере жилищного строительства, впервые заняв третью позицию среди всех регионов России по общему объему введенного в эксплуатацию жилья за январь-август 2024 года. Ранее регион занимал третье место по количеству построенного индивидуального жилья.

Согласно данным Росстата, за указанный период в Ленинградской области было сдано 3004,5 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений. Из этого объема жилья, построенного непосредственно населением, показатель составил 2295,9 тысячи квадратных метров.

Это достижение ставит Ленинградскую область на одну ступень с такими крупными строительными регионами, как Московская область и Краснодарский край.