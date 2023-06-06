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В Ленобласти намерены создать передвижной мини-парк
Вчера, 8:39
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В Ленобласти намерены создать передвижной мини-парк

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Конкурс организует комитет градостроительной политики при поддержке партнеров.

Архитекторы разработают мобильный мини-парк для Ленобласти. Об этом рассказали в Стройблоке 47 региона.

Мини-парк, или парклет (небольшая зона отдыха в крупных городах, в частности, в деловых районах, являющаяся продолжением тротуара), будет перемещаться по различным районам Ленобласти. Дизайн-концепцию разработают в рамках открытого архитектурного конкурса. Реализацию проекта планируют финансировать за счет инвестиций.

Главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко отметил, что мини-парк должен быть современным, удобным и мобильным, чтобы стать символом комфортной среды региона.

Конкурс организует комитет градостроительной политики при поддержке партнеров. Победитель получит 100 тыс. рублей, а призер – 50 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть восстановила мемориал советским воинам в Монголии.

Фото: Стройблок ЛО для СМИ

Теги: ленобласть, стройблок ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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