В Ленобласти намерены создать передвижной мини-парк

Конкурс организует комитет градостроительной политики при поддержке партнеров.

Архитекторы разработают мобильный мини-парк для Ленобласти. Об этом рассказали в Стройблоке 47 региона.

Мини-парк, или парклет (небольшая зона отдыха в крупных городах, в частности, в деловых районах, являющаяся продолжением тротуара), будет перемещаться по различным районам Ленобласти. Дизайн-концепцию разработают в рамках открытого архитектурного конкурса. Реализацию проекта планируют финансировать за счет инвестиций.

Главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко отметил, что мини-парк должен быть современным, удобным и мобильным, чтобы стать символом комфортной среды региона.

Конкурс организует комитет градостроительной политики при поддержке партнеров. Победитель получит 100 тыс. рублей, а призер – 50 тыс. рублей.