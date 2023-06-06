В Ленобласти намерены создать передвижной мини-парк

Архитекторы разработают мобильный мини-парк для Ленобласти. Об этом рассказали в Стройблоке 47 региона.
Мини-парк, или парклет (небольшая зона отдыха в крупных городах, в частности, в деловых районах, являющаяся продолжением тротуара), будет перемещаться по различным районам Ленобласти. Дизайн-концепцию разработают в рамках открытого архитектурного конкурса. Реализацию проекта планируют финансировать за счет инвестиций.
Главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко отметил, что мини-парк должен быть современным, удобным и мобильным, чтобы стать символом комфортной среды региона.
Конкурс организует комитет градостроительной политики при поддержке партнеров. Победитель получит 100 тыс. рублей, а призер – 50 тыс. рублей.
Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть восстановила мемориал советским воинам в Монголии.
Фото: Стройблок ЛО для СМИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все